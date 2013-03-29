Аваков: Ухвалу про запобіжний захід Романюку винесуть протягом двох тижнів

Про це на свій сторінці у Facebook написав народний депутат від ВО “Батьківщина” Арсен Аваков.

«Отже, ухвалу про запобіжний захід Романюку буде винесено протягом 2-х тижнів. Дуже шкода - великодні свята в Італії - вихідні - трохи затягнеться», - зазначив А.Аваков.

Він додав, що рішення виноситиме колегія суддів. «Ми розраховуємо на позитивне рішення, спираючись на прецеденти, зокрема щодо мене», - додав А.Аваков.

Крім того, він повідомив, що найближчими днями захист додатково заявить клопотання про поручительство за В.Романюка з боку народних депутатів від «Батьківщини» Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова і самого А.Авакова. «Відповідні повноваження і документи я сьогодні привіз до Італії», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня на своїй сторінці у Facebook А.Аваков повідомив, що на два дні летить до Італії, щоб допомогти в захисті В.Романюка.

22 березня стало відомо, що опозиціонер В.Романюк, який був конкурентом провладного кандидата від Партії регіонів Тетяни Засухи на парламентських виборах, затриманий у Мілані за поданням українських правоохоронних органів.

За даними МВС, відносно В.Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

В.Романюк на виборах до ВР переміг Т.Засуху з відривом майже у 10 тисяч голосів, проте після ряду судових розглядів Центрвиборчком визнав недійсними результати виборів в окрузі № 94.

Довідка УНІАН. 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти керівника Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», колишнього голови Харківської облдержадміністрації (2005-2010) А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що привело до тяжких наслідків). Йому інкримінували причетність до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га держземель вартістю понад 5,5 млн. грн. Після цього він виїхав до Італії.

Пізніше А.Авакова було оголошено в міжнародний розшук і затримано в Італії. Його адвокати надали суду документи, що свідчили про переслідування А.Авакова в Україні, і довели, що ці переслідування відбуваються з політичних мотивів. Суд звільнив його з-під варти.

3 листопада 2012 року голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков одержує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не може бути затриманий.