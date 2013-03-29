ВАСУ відмовився передати скаргу Власенка у Верховний суд

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні прес-службі ВО “Батьківщина”, «це є черговим свідченням політичної мотивації дій влади у позбавленні захисника лідера опозиції Юлії Тимошенко та опозиційного депутата його депутатського мандата».

Підставою для подання С.Власенком заяви були прямо протилежні рішення Вищого адміністративного суду у його справі та у справі голови Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислава Каськіва, який суміщав цю посаду з повноваженнями народного депутата.

«Незважаючи на очевидність підстав для передачі справи до Верховного Суду, це рішення було цілком очікуване для мене, оскільки ВАСУ постійно демонструє свою рабську суть по відношенню до Януковича та його забаганок. Це буде ще одним аргументом у моїй скарзі до Європейського суду з прав людини. Для опозиційних політиків в Україні немає правосуддя ані у кримінальних справах, як у Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших, ані у цивільних та адміністративних справах», - заявив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності.

Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

13 березня С.Власенко оскаржив у Верховному Суді рішення ВАСУ про позбавлення його депутатських повноважень.

«Можливість перегляду рішення ВАСУ виникла у зв’язку з тим, що воно прямо протирічить попередньому рішенню того ж суду щодо сумісництва народного депутата Каськіва. Тоді суд вирішив, що Каськіва не можна позбавляти мандата, оскільки він не був присутній на засіданні Регламентного комітету з його питання. До речі, в ухваленні того рішення брали участь двоє з п’яти суддів, які за аналогічних обставин зараз позбавили депутатства мене», - пояснив С.Власенко.