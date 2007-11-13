Бурджанадзе розминулася з Ющенком

Сьогодні пізно увечері голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ планує відправитися з дводенним візитом до України. Як повідомляє «Новості-Грузія», посилаючись на прес-службу парламенту Грузії, візит пройде на запрошення української сторони.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ планує провести в Києві зустрічі на всіх рівнях, у тому числі і з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Водночас, в МЗС України УНІАН повідомили, що Н.БУРДЖАНАДЗЕ завтра планує виступити на Міжнародній конференції на тему „Врегулювання „заморожених” конфліктів у контексті безпеки і стабільності Чорноморського регіону”.

Як відомо, сьогодні В.ЮЩЕНКО відправився з триденним державним візитом до Ізраїлю.