Бурджанадзе розминулася з Ющенком
18:01, 13 листопада 2007Політика
855
Голова парламенту Грузії їде в Україну
Сьогодні пізно увечері голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ планує відправитися з дводенним візитом до України. Як повідомляє «Новості-Грузія», посилаючись на прес-службу парламенту Грузії, візит пройде на запрошення української сторони.
Н.БУРДЖАНАДЗЕ планує провести в Києві зустрічі на всіх рівнях, у тому числі і з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Водночас, в МЗС України УНІАН повідомили, що Н.БУРДЖАНАДЗЕ завтра планує виступити на Міжнародній конференції на тему „Врегулювання „заморожених” конфліктів у контексті безпеки і стабільності Чорноморського регіону”.
Як відомо, сьогодні В.ЮЩЕНКО відправився з триденним державним візитом до Ізраїлю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter