Янукович завершив поїздку до постраждалих регіонів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив робочу поїздку до регіонів, що постраждали внаслідок стихії 10 листопада, і відбув з Анапи до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ відвідав місто Бердянськ (Запорізька область) і ознайомився з ситуацією в підтоплених районах міста, а також провів в Анапі робочу зустріч з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ, яка стосувалася вирішення питань ліквідації наслідків стихії на Чорному і Азовському морях.