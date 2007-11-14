Ющенко про Ізраїль і УПА, антисемітів і Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на активізацію політичного діалогу між Україною та Ізраїлем. Про це він повідомив на зустрічі з активом Всеізраїльського об’єднання вихідців з України та представниками української громади в Єрусалимі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна надзвичайно зацікавлена, щоб в першу чергу політичний діалог розвивався активніше.

«Ми маємо більше спілкуватися, на жаль, останні роки, можливо, не були кращими для налагодження такого ефективного діалогу», - сказав він.

Розповідаючи про заплановані зустрічі з керівництвом Держави Ізраїль. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що вони дадуть поштовх для розвитку таких відносин.

Також В.ЮЩЕНКО відзначив зацікавленість України у розвитку економічного співробітництва між двома країнами, висловивши переконання, що активізація політичного діалогу дасть позитивний сигнал для бізнесу.

При цьому В.ЮЩЕНКО назвав недостатньою цифру в півмільярда доларів, яка характеризує товарооборот між країнами, а також обсяг інвестицій (60 млрд. дол.), які надходять в Україну з Ізраїлю, зауваживши, що між країнами існує великий потенціал.

Крім того, у ході зустрічі Президент торкнувся питання ставлення в Україні до єврейських громад.

«Антисемітизм і ксенофобія не є сьогодні характерними для українського життя», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також Президент пояснив єврейській громаді ставлення України до ОУН-УПА, яке викликало великий резонанс в Ізраїлі. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ОУН-УПА в Україні ототожнюється з поняттям визвольного руху. Він також наголосив, що ОУН-УПА жодним чином не була причетна до антисемітських дій, і статутні документи цієї організації не несуть жодних антисемітських положень. Навпаки, за словами В.ЮЩЕНКА, в лавах ОУН-УПА було багато євреїв.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що Україна дуже хоче знайти порозуміння у єврейській громади.

Також багато уваги він приділив розповіді про Голодомор 1932-1933 року в Україні, і про те, чому так важливо для України його міжнародне визнання.

Президент зауважив, що, за різними оцінками, Голодомор забрав від 7 до 10 млн. українців, це не лише трагедія України, це - трагедія людства.

В.ЮЩЕНКО вважає, що визнання на міжнародному рівні цієї трагедії дозволяє вшанувати пам’ять жертв, а також позбутись страху тим людям, які пережили Голодомор. Він також наголосив, що намагання України добитись визнання на міжнародній арені Голодомору не спрямоване проти якоїсь країни.

«Якщо хтось говорить, що це проти Росії, я можу сказати, що це не вина Росії, російського народу. Це вина тоталітарного режиму, якого вже нема», - наголосив В.ЮЩЕНКО.