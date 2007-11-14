Хто розкрадає землю у Львові?

Депутати Львівської міської ради готують матеріали найрезонансніших земельних афер у Львові, щоб подати їх секретареві Ради національної безпеки і оборони України Іванові ПЛЮЩУ.

Про це повідомив УНІАН керівник депутатської фракції УНП у Львівській міській раді Юрій КУЖЕЛЮК.

У свою чергу член Постійної комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою у Львівській міськраді Віра ЛЯСКОВСЬКА повідомила журналістам, що депутати, зокрема, представлять РНБО матеріали двох справ – “про викрадення 15 земельних ділянок на території Львова під будівництво АЗС та намагання незаконно заволодіти 350 га Брюховицьких лісів, які знаходяться біля Львова”.

«Ми будемо наполягати, щоб, в першу чергу, зробили висновок стосовно того, що і в одній, і в другій справі - один і той самий "замовник". У кооперативу "Ремонт", який посягає на Брюховицький ліс, і у кооперативу "Галицькі страви", які посягають на 15 ділянок, - один засновник. Адреса у цих фірм також одна – місто Львів, проспект Чорновола, 63", - зазначила В.ЛЯСКОВСЬКА.

Також вона наголосила, що дуже важливо, аби до перевірки дотримання земельного законодавства на Львівщині долучили незалежних експертів з інших областей.

Як повідомлялося, Президент України доручив РНБО перевірити додержання земельного законодавства та прав громадян у сфері земельних відносин у Львівській області.

Доручення Президента України стосовно перевірки Львівської області щодо додержання земельного законодавства міські депутати Львова розцінюють як реакцію на своє звернення.

«25 травня ц.р. Львівська міська рада звернулася до генерального прокурора України, секретаря РНБО, Вищої ради юстиції та до Ради суддів стосовно масштабних корупційних атак, спрямованих на пограбування особливо цінних земель міста Львова шляхом підроблення документів та зловживання службовим становищем з боку деяких посадовців Держкомзему України, нотаріальних працівників та приватних осіб – власників потужних приватних фірм», - зазначив Ю.КУЖЕЛЮК.