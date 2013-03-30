Тягнибок розповів, чому Чернівці і Київ досі не мають мерів

На цьому наголосив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час акції «Вставай, Україно!» у Чернівцях, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він підкреслив, що обидва міста не мають міських голів, а вибори вже 2 роки не призначаються. «Влада боїться вибору народу та боїться втратити контроль не лише над містами, а й над усією Україною. Зараз бандити з Партії регіонів у шулерський спосіб намагаються донищити місцеве самоврядування у столиці та будь-що відкласти вибори подалі від конституційного термін – червня 2013 року. Так вони хочуть перенести розгляд цього питання у Верховній Раді з 2 на 4 квітня. Однак обурені кияни не будуть чекати. Впевнений, що в разі, якщо і буковинці, і кияни продемонструють свою волю – влада не зможе провернути жоден свій шулерський план», - заявив О.Тягнибок.

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Він також наголосив на тому, що лави опозиції єдині. «Про це свідчать багатотисячні акції протесту, на які виходять представники і «Свободи», і «Батьківщини», і УДАРу. «Лише наші спільні зусилля, а також постійний контакт із громадою є запорукою успіху всеукраїнської кампанії «Вставай, Україно!», - заявив О.Тягнибок і підкреслив необхідність початку докорінних змін у системі влади та в суспільстві.

Учасники акції, що триває у Чернівцях, вийшли на вулиці із гаслами: «Банду геть!», «Ми – на своїй, Богом даній землі!», «Бандитам – тюрми!», «Чернівцям – міського голову!» та іншими.