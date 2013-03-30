Яценюк заявив, що кінцева мета їхньої акції - відставка Азарова і Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на мітингу опозиції “Вставай, Україно!” на центральній площі Чернівців.

За словами А.Яценюка, “цей антинародний режим повністю себе вичерпав, тому основному метою акції “Вставай, Україно!” і кінцевою ціллю буде - відставка уряду і Президента, та проведення позачергових виборів глави держави”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», перед початком маршу в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!» в Чернівцях А.Яценюк заявив журналістам, що «зміни в країні можливі тільки тоді, коли опозиційні сили єдині».

За його словами, Партія регіонів вирішила спробувати провести закон про вибори Президента України, відповідно до якого вибори Президента проводитимуться в один тур. «Вони думають, що опозиція буде роз’єднана, що опозиція буде іти трьома, п’ятьма, десятьма колонами, і таким чином дасть можливість Януковичу втриматись в кріслі. Не вдасться! Опозиція буде єдина. Вона сьогодні єдина, і ми демонструємо це на наших акціях», - наголосив А.Яценюк.

«Мета нашої акції – це відставка президента Януковича, це зміни в країні. Мета нашої акції – захистити право чернівчан на те, щоб мати свого мера. Ми впевнені, що якщо в Чернівцях буде висунутий єдиний опозиційний кандидат в мери, як і по місту Києву, то перемога буде за опозицією», - підкреслив він.