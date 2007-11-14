Парламентська от кутюр: БЮТ буде в білому, Богатирьова - у вишивці

В кінці листопада прийде новий парламентський період — відкриття першої сесії. Політики вже обіцяють перетворити цю подію на своєрідний показ мод, пише Сегодня. Як вдалося дізнатися газеті, на перше засідання, як і минулого року, депутати від БЮТ прийдуть у своєрідній "уніформі". За словами Євгена Корнійчука, бютівці відкриють сесію в білих светрах з червоними сердечками — символікою блоку. Єдина відмінність від торішніх костюмів — светри будуть не під горло, а з вирізом: "Під такий светр можна і сорочку з краваткою вдягти". Як говорить Корнійчук, кожному нардепові шиють светр по його фігурі, правда, закрійники мірки з політиків не знімали, тільки питали у них розміри.

Комуністка Катерина Самойлик новий костюм приготувала ще на початку осені: "Це чорний костюм з блузою кремового кольору, я купила його на Володимирському ринку". Чорно-біле вбрання вдягне і представниця Партії регіонів Олена Бондаренко. За її словами, це буде строгий брючний костюм, який вона купила собі досить давно. Новий наряд до Ради готує другий номер в списку Партії регіонів Раїса Богатирьова. Як розповіла її прес-секретар Людмила Харів, Раїса Василівна собі спеціально замовила костюм зі спідницею з натуральних тканин у вітчизняних майстрів: "Це костюм ручної роботи, на ньому є елементи вишивки". А представниця НУ-НС Ксенія Ляпіна наряди ще не підбирала: "У мене є багато ділових костюмів, одягну один з них".

А ось новачок парламенту — другий номер в списку КПУ — донецький шахтар Євген Волинець повідомив, що купив костюм спеціально для першого засідання. "Купував у Донецьку, там набагато дешевше, ніж в Києві, але оновлення гардероба все одно сильно вдарило по моєму бюджету — пішла майже вся зарплата. Ціну не скажу, щоб, враховуючи київські реалії, не виглядати дуже дешево", — додав майбутній нардеп.