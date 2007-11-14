Януковичу знадобився Ющенко, щоб вирішити важливу проблему

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює проведення розширеного засідання Кабінету міністрів за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА для обговорення питання щодо створення системи реагування на надзвичайні ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на засіданні Кабміну.

«Я вноситиму пропозицію Президенту України разом підготувати розгляд цього питання на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю регіонів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також дав доручення віце-прем`єр-міністру створити робочу групу для розгляду цього, на переконання В.ЯНУКОВИЧА, надзвичайно важливого питання для країни.

Прем`єр заявив, що його вчорашня зустріч із прем`єр-міністром РФ Віктором ЗУБКОВИМ ще раз підтвердила необхідність вирішити питання реагування на надзвичайні ситуації в країні. «Тут і виробництво необхідного устаткування, наприклад, пересувних котельних. Ми знаємо, як тільки десь припиняється подача електроенергії або газу, заручниками стають лікарні, школи…, жителі України», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він також зазначив існування хорошої світової практики реагування на надзвичайні ситуації.