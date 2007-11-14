Янукович закликав міністрів злізти з чемоданів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Верховна Рада якнайшвидше повинна розпочати роботу, проте не виключає, що політична боротьба затягнеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Більшість міністрів разом зі мною стане депутатами. Потрібно щоб наш законодавчий орган почав працювати якнайшвидше, і був створений ефективний механізм співпраці парламенту, уряду й Президента», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр закликав усі політичні сили зробити все, щоб ВР почала працювати якнайшвидше й ефективно. «Але початок роботи підготовчої групи показує, що ця робота буде достатньо складною, тому що баланс політичних сил, які поки що не знаходять взаєморозуміння, такий, що він фактично не складається на користь якоїсь політичної сили», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що політичні сили повинні вчитися й навчитися домовлятися заради держави й українського народу. «Якщо цей інтерес буде на посадах і кріслах, тоді будуть проблеми», - додав глава уряду.

Прем`єр також закликав членів уряду, обраних до парламенту, поки «відкласти чемодани й продовжувати працювати». «Скільки ще продовжиться ця запекла боротьба – ми не знаємо», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр доручив Секретаріату Кабінету міністрів і міністрам «працювати виключно за планами, затвердженими до кінця року.