Ющенко вклав свою записку в Стіну Плачу (фото)
11:43, 14 листопада 2007Політика
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Президентське подружжя відвідало святині
Під час перебування в Ізраїлі Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його дружина Катерина ЮЩЕНКО відвідали святині Єрусалима.
Як повідомляє прес-служба Президента України, вони побували у Церкві всіх націй, де вклонилися каменю, на якому проказав свою останню молитву Ісус Христос. Крім того, Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ побували в Гетсиманському саду, а також поставили свічки до ікони Богородиці у гробниці Святої Богородиці. Президентське подружжя побувало біля Стіни Плачу та у підземних ходах під нею. В.ЮЩЕНКО вклав до стіни свою записку.
Фото прес-служби Президента
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