Ющенко вклав свою записку в Стіну Плачу (фото)

Під час перебування в Ізраїлі Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його дружина Катерина ЮЩЕНКО відвідали святині Єрусалима.

Як повідомляє прес-служба Президента України, вони побували у Церкві всіх націй, де вклонилися каменю, на якому проказав свою останню молитву Ісус Христос. Крім того, Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ побували в Гетсиманському саду, а також поставили свічки до ікони Богородиці у гробниці Святої Богородиці. Президентське подружжя побувало біля Стіни Плачу та у підземних ходах під нею. В.ЮЩЕНКО вклав до стіни свою записку.

Фото прес-служби Президента