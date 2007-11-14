Литвин заявляє, що Ющенко вибирає Януковича як краще з гіршого

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН заявляє, що представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і Партії регіонів ведуть кулуарні переговори щодо створення парламентської коаліції.

Про це В.ЛИТВИН заявив у інтерв`ю газеті «Новые известия» (електронна версія від 14 листопада 2007 р.).

«Я хотів би уточнити, що такі переговори вже ведуться. Не публічно, а кулуарно. Там теж вже все розписано», - сказав В.ЛИТВИН, додавши: «При тому підході, який є, ми там собі також місця не бачимо».

За словами В.ЛИТВИНА, якщо створюватиметься така коаліція, то ідеологічні постулати будуть нав`язані. «Це буде спроба однієї сторони накинути своє бачення на всю коаліцію, мотивуючи це тим, що інша сторона матиме можливість розпоряджатися економікою», - вважає він.

При цьому В.ЛИТВИН висловив думку, що «Президент боїться як однієї коаліції, так і іншої. В одній коаліції для нього не зовсім комфортно будувати відносини з ЯНУКОВИЧЕМ, але, з іншого боку, йому ще більш некомфортні відносини з ТИМОШЕНКО. Він вибирає краще з гіршого. І, мені здається, що рішення ще дотепер не прийнято. Думаю, що процес формування коаліції може затягнутися».

В.ЛИТВИН зазначив, що з проведенням дострокових парламентських виборів політичну кризу в країні не було подолано, і причина цього – кулуарні ігри політиків, які тривають. «Їхня мета – забезпечити зручні крісла тим, хто проводить переговори. При цьому немає розмови про проблеми і потреби країни», - додав він.

Відповідаючи на питання, чи погодиться він на спікерство, якщо в новому парламенті взагалі не буде коаліції, а буде ситуативна більшість, і блок висуне його на цю посаду, В.ЛИТВИН сказав: «Буду відвертим: для цього замало рішення блоку. Я можу погодитися тільки тоді, якщо побачу, що це потрібно, і всі розуміють, що це потрібно, і буде результат. Інакше мені виступати чиїмсь фоном не слід».