Баганець переконує, що рішення щодо касації Луценка сьогодні не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у перерві судового засідання.

“Ще формально (касацію) не розглядали. Сьогодні рішення не буде”, - сказав О.Баганець.

Він пояснив, що після нього із поясненнями повинні виступити ще троє адвокатів і захисник Ірина Луценко, а також сам Ю.Луценко, після чого суд має заслухати думку прокурорів, а потім йти до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

В той же час О.Баганець зазначив, що ні у нього, ні у його підзахисного немає сумнівів у тому, що вирок буде скасовано, а справу закрито за відсутністю в діях Ю.Луценка складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд розглядає касацію на вирок про позбавлення Ю.Луценка волі на 4 роки за скоєння службових злочинів.

Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менської колонії в Чернігівській області.