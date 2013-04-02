Баганець переконує, що рішення щодо касації Луценка сьогодні не буде
Адвокат Олексій Баганець переконаний, що сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ не прийме рішення за касацією на вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у перерві судового засідання.
“Ще формально (касацію) не розглядали. Сьогодні рішення не буде”, - сказав О.Баганець.
Він пояснив, що після нього із поясненнями повинні виступити ще троє адвокатів і захисник Ірина Луценко, а також сам Ю.Луценко, після чого суд має заслухати думку прокурорів, а потім йти до нарадчої кімнати для прийняття рішення.
В той же час О.Баганець зазначив, що ні у нього, ні у його підзахисного немає сумнівів у тому, що вирок буде скасовано, а справу закрито за відсутністю в діях Ю.Луценка складу злочину.
Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд розглядає касацію на вирок про позбавлення Ю.Луценка волі на 4 роки за скоєння службових злочинів.
Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.
Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.
16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.
Ю.Луценко відбуває покарання в Менської колонії в Чернігівській області.