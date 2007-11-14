Янукович тішиться, що в Киргизії до нас ставляться серйозно

Політична нестабільність в Україні не позначилася на міжнародному іміджі країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Переговори, які відбулися в Киргизії (щодо вступу України до СОТ – УНІАН), показали, що наші партнери до нас серйозно ставляться. Ми побачили, що ставлення і до уряду України, і до України нормальне, як до партнерів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також закликав членів Кабінету міністрів продовжувати свою діяльність у робочому режимі. «Майте на увазі, що ми підбиватимемо підсумки за різними напрямами. Завершується бюджетний рік, нам потрібно забезпечити стовідсоткове фінансування, надходження податків, прибуткову частину і так далі», - додав він.