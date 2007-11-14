Шуфрич знає, куди йому йти і чим займатись

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ вважає передчасними розмови про свою відставку з посади міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Менш за все я думаю про «чемодани», коли гинуть люди, коли люди у воді, коли людям ніде жити. Я скажу вам чесно – я маю честь, і у разі потреби мені про це не треба буде говорити», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, «йому є куди йти і чим займатися».

«Сьогодні кожен міністр на своїй посаді, в першу чергу міністр з надзвичайних ситуацій, як і його колеги, відповідають за нормальне функціонування всіх систем життєзабезпечення країни і повинні виконувати свої обов`язки до того часу, доки не прийде наступний склад уряду», - сказав він.

Н.ШУФРИЧ також зазначив, що має намір привітати з призначенням нового міністра з надзвичайних ситуацій. «Я побажаю йому бути ще кращим міністром, ніж я», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав членів уряду, обраних до парламенту, поки що «відкласти чемодани і продовжувати працювати». «Скільки ще триватиме ця запекла боротьба – ми не знаємо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Прем`єр-міністр доручив Секретаріату Кабінету міністрів і міністрам «працювати лише за планами, затвердженими до кінця року.