Ляпіну візантійська політика «вже задрала!»

Представник блоку НУ-НС Ксенія Ляпіна заявила ІнтерМедіа консалтинг, що Партія регіонів не розглядається в блоці як можливий партнер при створенні більшості в новообраному парламенті.

Коментуючи вчорашню заяву лідера Блоку Литвина, що між ПР і НУ-НС ведуться кулуарні переговори про створення широкої коаліції, і що вони вже встигли поділити між собою портфелі, політик сказала: “Не думаю, що Литвин міг це прямо сказати, він, напевно, говорив якимись натяками, тому що з його боку, з боку досвідченого політика, принизливо говорити подібні безпідставні і образливі для НУ-НС речі. Це принизливо, тому що принцип “баба бабі сказала”, може, на базарі хороший, але ніяк не в політиці”.

Ксенія Ляпіна нагадала, що блок НУ-НС офіційно зареєстрував свої зобов`язання разом з БЮТ створити демократичну більшість у ВР. За її словами, те, що троє з блоку не поставили свої підписи під попередньою коаліційною угодою, не означає, що вони відмовляться це зробити після складання присяги.

“Декларація не підписана трьома людьми з блоку з абсолютно зрозумілих міркувань – двоє чітко говорять, що вони просто не хочуть підписувати цю декларацію, а підпишуть одразу коаліційну угоду. А третій, Іван Плющ, поки веде переговори з Президентом про те, чи буде він залишатися на посаді секретаря СНБОУ або стане депутатом. Зрозуміло, якщо йому запропонують залишитися секретарем СНБОУ, то він вибере саме такий варіант”, - підкреслила вона.

Тому, зауважила політик, “ніяких підстав стверджувати подібні речі немає, ніяких переговорів - ні офіційних, ні кулуарних НУ-НС не веде з Партією регіонів”.

“У нашому блоці взагалі поставили так ситуацію, що ми навіть привітатися не можемо з будь-яким регіоналом, тому що одразу хто-небудь заявить, що це і є якісь кулуарні переговори. Ця візантійська політика вже задрала! Хочу нагадати, що ми йдемо до Європи, а європейська політика - вона публічна”, - резюмувала Ксенія Ляпіна.