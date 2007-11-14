ДАІ думає, як би примудритися відібрати спецномери

Для виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відміну спеціальних номерних знаків на службових автомобілях буде створена робоча група.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Він позитивно відгукнувся про Указ, і вважає, що спецномери необхідно відмінити, залишивши особливі номери для Збройних Сил і міліції.

«Зараз ДАІ думатиме, як це зробити», - сказав О.КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ “Про відміну спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”.

Цим указом Кабінету міністрів України доручено вжити в місячний термін заходів з відміни спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів. Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечити вилучення спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів, а також привести свої акти у відповідність з цим указом.