Позиція України в рейтингу Paying Taxes зросла на 18 пунктів

Чималі зусилля Кабміном витрачені на створення механізму захисту інвесторів. Про це сьогодні, 2 квітня, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Що стосується містобудування, в планах Кабінету міністрів України на 2013 рік - подальше спрощення дозвільної системи. За словами Арбузова, планується скорочення терміну видачі технічних умов з 15 робочих днів до 10, надання замовникам будівництва права на встановлення автономних інженерних систем.

Сергій Арбузов повідомив, що в планах уряду - скасувати окремі рішення місцевих органів влади щодо порядку видачі містобудівних умов та обмежень, а також вирішення питань розміщення об'єктів містобудування.

«Очікуваний результат - поліпшення інвестиційного клімату і, як наслідок, залучення інвестицій в будівельну галузь», - підкреслив С.Арбузов.

Крім того, позитивні зміни відбулися і в сфері оподаткування: за підсумками минулого року міжнародні інвестори оцінили покращення умов для ведення бізнесу в цій сфері, і позиція України в рейтингу Paying Taxes (складова рейтингу Doing Business) зросла на 18 пунктів.

За словами Арбузова, експерти Світового банку зафіксували чималі досягнення у податковій сфері України. Світовий банк вніс Україну до переліку трьох країн регіону, які за останні 8 років найбільш суттєво скоротили кількість часу, необхідного для виконання податкових зобов'язань.

«Основним завданням на сьогодні є продовження роботи з перетворення податкової системи в максимально просту систему для платників податків», - підкреслив перший віце-прем'єр-міністр.

Арбузов додав, що уряд також посилено працює в напрямку захисту прав інвесторів: «Зроблено дуже багато: введено автоматичне відшкодування ПДВ; діють «податкові канікули» для новостворених та малих підприємств, працює спрощена система оподаткування зі сплатою єдиного податку».

За його словами, ключовими завданнями зараз є підвищення рівня захисту прав міноритарних акціонерів, розкриття інформації про господарську діяльність організації, а також забезпечення контролю за роботою менеджменту».

Урядом розроблено та подано до парламенту законопроект щодо вдосконалення діяльності акціонерних товариств (№ 2037).

Захисту прав акціонерів сприятимуть законопроекти, зокрема, спрямовані на посилення громадянської відповідальності посадових та юридичних осіб за заподіяну підприємству або акціонерам збитки.

Також з 1 січня 2013 року діють Закони України, які стимулюють створення нових робочих місць і вдосконалюють оподаткування підприємств, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки.

«Тепер державна підтримка надаватиметься тим підприємствам, які реалізують схвалені Урядом інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки. Безперечно, за умови їх відповідності критеріям для необхідних мінімальних розмірів інвестицій і кількості створених нових робочих місць і середнього рівня заробітної плати в 2,5 рази більше мінімальної", - сказав Сергій Арбузов.