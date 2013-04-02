Арбузов звинувачує бездіяльну Раду в гальмуванні економіки

Тривала бездіяльність Верховної Ради працює проти національної економіки й означає, що українські підприємства працюють у гірших умовах, ніж їхні зарубіжні конкуренти, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на засіданні Комітету економічних реформ при Президентові України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «втрачений час означає те, що наші підприємства працюють у гірших умовах, ніж наші конкуренти».

Як сказав С.Арбузов, уряд наразі працює у 18 напрямках, визначених у Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, проте нестабільна робота парламенту блокує формування необхідної законодавчої бази для реалізації всіх завдань.

Зокрема, уряд вніс на розгляд депутатів два законопроекти, пов'язаних зі спрощенням реєстрації підприємницької діяльності й удосконаленням податкового адміністрування. При цьому понад 20 нормативних актів уже узгоджено, близько 10 документів проходять узгодження, проте їх ухвалення упирається в роботу парламенту, яка, за словами С.Арбузова, лежить у політичній площині.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Кабінет міністрів оприлюднив Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яка обговорювалася на засіданні уряду 27 лютого 2013 року. Основними завданнями державної політики на 2013-2014 роки визначено: підтримка оптимального рівня інфляції, який не заважатиме економічному розвитку країни; стимулювання інвестицій у національній валюті; баланс державних фінансів згідно з реальними можливостями економіки; забезпечення фінансової стабільності; детінізація економіки; зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва.

Сумарна вартість цієї програми становить приблизно 380 млрд грн.