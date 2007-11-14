СБУ контролюватиме Сєвєродонецьк-2

Служба безпеки України вживає заходів, спрямованих на недопущення повторення сепаратистських проявів, які спостерігалися 3 роки тому на з’їзді в Сєверодонецьку Луганської області.

Як повідомила сьогодні журналістам начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО, у відомстві створено спеціальну групу досвідчених фахівців високого рівня, яка вже виїхала до Луганської області з метою невідкладного вжиття передбачених законами заходів з метою недопущення проявів та посягань на територіальну цілісність та конституційний лад у державі.

Як нагадала М.ОСТАПЕНКО, нещодавно представник окремих політичних сил заявили про намір провести у січні-лютому наступного року в Сєверодонецьку з’їзд депутатів всіх рівнів, на якому планується розглянути гуманітарні проблеми і особливо проблему російської мови в Україні, а також націоналістичні прояви.

«Ми впевнені, що разом з Генпрокуратурою та Мін’юстом у держави є всі можливості не допустити політичної за своїм характером провокації подібно до тієї, що мала місце в листопаді 2004 року у Сєвєродонецьку», - сказала вона.

За словами М.ОСТАПЕНКО, усі матеріали, що будуть зібрані цією групою, будуть опрацьовані у взаємодії з Генпрокуратурою, у тому числі і щодо можливості перегляду рішення про закриття кримінальної справи стосовно сепаратистських проявів під час проведення з’їзду депутатів всіх рівнів Південно-Східного регіону три роки тому.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2004 року у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся з`їзд депутатів та державних службовців різних рівнів східних, південних та деяких інших областей України. На цьому зібранні у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики щодо порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.

13 листопада ц.р. голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО повідомив, що другий з’їзд депутатів усіх рівнів, на який запропоновано винести гуманітарні та мовні питання, орієнтовно, відбудеться у січні-лютому наступного року у Сєверодонецьку.

Цього ж дня Раїса БОГАТИРЬОВА в інтерв’ю журналістам заявила, що Партія регіонів не приймала рішення про проведення з’їзду в Сєвєродонецьку, це ініціатива Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА. За її словами, В.КОЛЕСНІЧЕНКО як народний депутат України має право ініціювати проведення такого з’їзду.