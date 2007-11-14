Шуфрич думає, що держава вже нічого не винна потерпілим дніпропетровцям

Уряд і держава виконав всі зобов`язання з надання допомоги потерпілим внаслідок вибуху газу в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні уряд і держава виконали всі свої зобов`язання. Кошти розподілені з розрахунку 10 тис. грн. за квадратний метр. За попередньою інформацією, близько 50 сімей придбали житло на первинному ринку, зараз уточнюється кількість договорів, укладених на вторинному ринку – їх не менше 30-35. Решта жителів продовжує шукати житло. Безперечно, органи місцевої влади їм у цьому допомагають», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також повідомив, що завтра, 15 листопада, під час своєї поїздки в Дніпропетровськ планується остаточно обговорити «можливість будівництва нового будинку або окремої секції для постраждалих жителів будинку №127».

Н.ШУФРИЧ заявив, що уважно стежить «за розподілом доброчинних коштів». «Мені відомо про лист, який написали представники 148 квартир на ім`я Президента про перерозподіл коштів. Жителі не згодні з тим, що 10 млн. грн. з 21 мільйона, виділених додатково сім`ям загиблих, розподіляються не адресно, на інші доброчинні напрямки. Я підтримую бажання жителів 127-го будинку самим розподіляти доброчинні внески враховуючи принцип справедливості, враховуючи рівень збитків різних сімей», - пояснив він.

«Зрозуміло, що жителі 1-го і 2-го під`їздів постраждали менше, ніж жителі 3-го і 4-го під`їздів. І це, безперечно, має враховуватися під час розподілу коштів. Таку рекомендацію я завжди висловлював, хоча держава не має права втручатися в розподіл доброчинних внесків. А державні кошти були розподілені максимально справедливо та ефективно», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.