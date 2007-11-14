Мартинюк і Зварич знову пролетіли

Представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ запропонував кандидатуру представника Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА на посаду голови Підготовчої групи з організації першого засідання Верховної Ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила член Підготовчої групи від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, зараз оголошено 15-хвилинну перерву у роботі групи.

Як повідомила Г.ГЕРМАН, сьогодні знову було проголосовано кандидатури Адама МАРТИНЮКА та Романа ЗВАРИЧА на посаду голови групи, але жодна з них не набрала більшості.

Вона зазначила, що після цього І.ШАРОВ запропонував кандидатуру О.ЄФРЕМОВА і після перерви можливе голосування по цій кандидатурі.