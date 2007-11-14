Мартинюк і Зварич знову пролетіли
15:52, 14 листопада 2007Політика
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Шаров запропонував Єфремова
|Ігор Шаров
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила член Підготовчої групи від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.
За її словами, зараз оголошено 15-хвилинну перерву у роботі групи.
Як повідомила Г.ГЕРМАН, сьогодні знову було проголосовано кандидатури Адама МАРТИНЮКА та Романа ЗВАРИЧА на посаду голови групи, але жодна з них не набрала більшості.
Вона зазначила, що після цього І.ШАРОВ запропонував кандидатуру О.ЄФРЕМОВА і після перерви можливе голосування по цій кандидатурі.
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