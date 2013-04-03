Головне за день: огляд топ-новин

Детальніше - у нашому огляді:

Регіоналка отримала струс мозку від «опозиційної» сніжки: відкрили справу

За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Міліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на депутата-«регіонала». А Юлія Тимошенко закликала об'єднану опозицію знайти людей, які винні у нападі.

Українці розповіли, де б вони хотіли народитися (опитування)

Майже половина українців - 48%, якби мали можливість обрати країну, де народитися, обрали б Україну.

Укрзалізниця дала право на три помилки в іменному квитку

При оформленні проїзних квитків на поїзд допускається наявність не більш як трьох помилок у написанні імені та прізвища пасажира.

Вищий спецсуд не задовольнив касацію Луценка

Водночас суд зазначив, що касаційна скарга на вирок підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. гривень. Луценко та його захисники сміхом відреагували на це рішення.

Скандальну ДТП за участю «швидкої» визнали нещасним випадком на виробництві

Родичі співробітників "швидкої допомоги", які загинули в аварії, а також серйозно постраждалий водій медичної машини одержать матеріальну компенсацію від держави.

Лише 7% українських школярів вважаються здоровими

В Україні за останні п’ять років рівень захворюваності серед дітей шкільного віку зріс на 15%.

У київської СБУ - новий начальник

Начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області призначено Олександра Щеголєва.