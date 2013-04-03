Тимошенко просить знайти людей, які закидали жінок-депутатів сніжками

Про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко, розміщеній на її сайті.

«2 квітня під час акції громадянського протесту були нанесені травми жінкам-депутатам від Партії регіонів. Я, як політик опозиційного табору, від імені всіх, хто вважає себе опозицією, хочу принести вибачення Ірині Горіній, Юлії Льовочкіній, Марині Ставнійчук, яким під час акції громадянського протесту нанесли травми сніжками, що полетіли з рук невідомих людей», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Вона звернулася до об'єднаної опозиції з проханням зробити все можливе для того, щоб знайти людей, які це зробили, аби вони хоча б принесли вибачення цим жінкам - депутатам від Партії регіонів.

«Ми - гідні та моральні люди. Тому не тільки знайдіть винних, але й зверніться до людей із закликом не чинити насилля проти своїх опонентів на мітингах. Наша з вами сила в чесних цілях та дотриманні цінностей», - наголосила Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулась організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.

Сьогодні, 3 квітня, міліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів І.Горіну.

За даними ГУ МВС столиці, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Сьогодні лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція не має жодного стосунку до інциденту під учорашньої акції біля Верховної Ради, внаслідок якого постраждали жінки-народні депутати.

“Ми не маємо відношення до цього інциденту, а по-людськи мені просто прикро, коли на жінок піднімають руку. Я думаю, що цих людей треба знайти і покарати за це”, - сказав він.

Водночас А.Яценюк зазначив, що жодного разу під час акцій опозиції ще не було подібних інцидентів.