Регіонали в комітетах Ради вирішують, як працювати далі

Про це повідомив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

«Я вже третій місяць ходжу в парламент з величезною купою законопроектів, які необхідно терміново прийняти. Кожен день я йду на роботу, реєструюся в парламенті і сподіваюся доповісти з приводу необхідних законопроектів. Всі вони стосуються митної і фінансової політики країни. Наприклад, у парламенті зараз має бути розглянуто 15 законопроектів нашого комітету. Їх чекають і підприємці, і держава», – цитує політика прес-служба Партії регіонів.

У той же час Віталій Хомутиннік підкреслив, що в тих умовах, в яких перебуває сьогодні парламент, працювати неможливо. «На мою думку, всі політики, лідери партій повинні домовитися, і розблокувати парламент для того, щоб Верховна Рада могла працювати ефективно», – додав він.

Також політик повідомив, що зараз депутати від фракції Партії регіонів зібралися у комітетах ВР, щоб домовитися про те, як далі працювати і знайти шляхи для прийняття важливих для держави законів», – повідомив він.