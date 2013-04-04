Регіонали в комітетах Ради вирішують, як працювати далі

13:46, 04 квітня 2013
Політика
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Депутати від фракції Партії регіонів зібралися у комітетах ВР, щоб домовитися про те, як працювати далі і знайти шляхи для прийняття важливих для держави законів.

На думку Хомутинніка, лідери партій повинні домовитися про розблокування Ради

Про це повідомив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

«Я вже третій місяць ходжу в парламент з величезною купою законопроектів, які необхідно терміново прийняти. Кожен день я йду на роботу, реєструюся в парламенті і сподіваюся доповісти з приводу необхідних законопроектів. Всі вони стосуються митної і фінансової політики країни. Наприклад, у парламенті зараз має бути розглянуто 15 законопроектів нашого комітету. Їх чекають і підприємці, і держава», – цитує політика прес-служба Партії регіонів.

У той же час Віталій Хомутиннік підкреслив, що в тих умовах, в яких перебуває сьогодні парламент, працювати неможливо. «На мою думку, всі політики, лідери партій повинні домовитися, і розблокувати парламент для того, щоб Верховна Рада могла працювати ефективно», – додав він.

Також політик повідомив, що зараз депутати від фракції Партії регіонів зібралися у комітетах ВР, щоб домовитися про те, як далі працювати і знайти шляхи для прийняття важливих для держави законів», – повідомив він.

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