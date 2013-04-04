Політолог: Регіонали, «переїхавши» на Банкову, законодавчо підстрахувалися

«Виїзним засіданням регіонали показали, що і вони здатні на креатив. Таким чином, вони попереджають опозицію, що можуть змінити правила гри, якщо і далі продовжиться блокування трибуни. Хоча з іншого боку таку радикальну дію вони пом'якшили заявою, що питання євроінтеграції будуть проголосовані обов'язково за участю опозиції. Це по-європейськи», - сказав політолог.

У той же час, за його словами, регіонали, «переїхавши» на Банкову, законодавчо підстрахувалися.

«Як я розумію, законодавчо їм все вдалося дотриматися. Єдине питання стосується задекларованих 244 депутатів, у той час як опозиція заявляє, що їх було менше. Тут просто можна перерахувати», - припускає експерт.

Цибулько вважає, що опозиція, не очікуючи таких дій більшості, почала робити непродумані вчинки.

«Заява, що опозиція створить альтернативну Раду, робляться від втрати почуття реальності. Мені здається, що опозиція втратила внутрішню ієрархію цінностей. Вона хапається за тактичні моменти, разом з тим програє велику стратегію. Тобто, саме гасло «Януковича геть» - серйозною стратегією не назвеш. Вони не отримали більшості, але це можна компенсувати вмілої коридорною, парламентської політикою. Але й тут вони починають програвати. Тим більше регіонали вже незабаром можуть зайняти їхню нішу євроінтеграторів. Якщо вони ініціюють євроінтеграційні закони, то вони не просто виграють від цього факту, вони отримають позитивну репутацію в очах європейської спільноти. Партія регіонів взагалі перехоплює євроінтеграційну гру», - упевнений політолог.