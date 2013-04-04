Екс-прем'єра Таджикистану випустили із київського СІЗО

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Київської області, не уточнивши деталей.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого у міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали А.Абдулладжанова, який був опонентом Президента Таджикистану Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Затримання відбулося, коли А.Абдулладжанов прибув до України із США. На батьківщині його звинувачують у замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту у 1998 році. За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Впродовж останнього десятиліття А.Абдулладжанов жив у США. В останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв вибори в 1994 році, й Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.

У лютому Генеральна прокуратура Таджикистану направила до Києва запит про екстрадицію колишнього прем'єра.

15 березня Шевченківський районний суд Києва застосував до А.Абдулладжанова екстрадиційний арешт.

19 березня адвокат Андрій Федур подав скаргу на це рішення.

21 березня Апеляційний суд Києва підтвердив законність обрання А.Абдулладжанову екстрадиційного арешту.