Від заблокованої Ради страждають доходи українців - експерт

«Я думаю, що виїзним засіданням більшість намагалася показати, що парламенту необхідно працювати. Адже в будь-якому розкладі, непрацюючий парламент явно не грає на руку Україні», - вважає експерт.

У той же час, за його словами, найбільше страждає від заблокованого парламенту економіка країни.

«Не забувайте, що ситуація на зовнішніх ринках дуже погана. Українська економіка експортно-орієнтована, вона чекає удару від ослаблення зовнішніх ринків. Ми знаходимося під пресом невизначеності наших стосунків з газового питання та інших енергоресурсів. Ми вкрай потребуємо підвищення рівня фінансової стабільності і відповідно інвестицій і довіри до нас кредиторів. І події, які відбуваються в парламенті, коли це вирішується за рахунок економіки, вони відкидають явно в мінусову сторону економічний чинник», - стверджує Устенко.

Директор Міжнародного Фонду Блейзера додає, що заблокований парламент негативно впливає на можливості зовнішніх запозичень України.

«Блокування роботи парламенту, його фактична відсутність в будь-якій країні вкрай негативно позначається на можливостях зовнішніх запозичень. Вкрай негативно позначається на фінансовій стабільності країни. Наприклад, Італія, яка після виборів не може сформувати уряд. Вартість запозичень для Італії за останні кілька тижнів піднялася до критичних показників. Це ненормально, ситуація явно негативно позначиться на економіці. В ідеалі, для будь-якого бізнесмена та інвестора, коли вони бачать картинку України - це працююча Верховна Рада. Вони повинні бачити нормальну картинку про те, що країна намагається якимось чином рухатися вперед. Коли вона не намагається знайти консенсусу на політичному рівні, страждає економіка, бізнес і доходи кожного окремого громадянина», - резюмує Устенко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці більшість народних депутатів проголосувала за проведення виїзного засідання парламенту на вулиці Банковій.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що засідання поза стінами Ради абсолютно законне.

Опозиція стверджує, що проведення засідань Верховної Ради за межами парламентського залу - неконституційне.