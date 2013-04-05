Тягнибок розібрав, за що вчора голосували регіонали на Банковій

Про це пише в своєму блозі лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок

Підтримка законопроекту "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету" – це черговий крок на шляху знищення місцевого самоврядування та запровадження нових корупційних схем у бюджетному процесі, вважає він.

Цей документ відбирає у місцевих бюджетів ще одне джерело надходжень – реєстраційний збір, а також плату за надання адміністративних послуг. Уряд Азарова запропонував, а "більшість" підтримала, щоби цей збір, який сьогодні наповнює бюджети місцевого самоврядування, районні та обласні бюджети, надходив до загального фонду держбюджету. При цьому не передбачено компенсацій місцевим бюджетам за втрату цього джерела надходжень.

Законом "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо державних гарантій)", - продовжує лідер партії, - Кабінету Міністрів тепер дозволено встановлювати умови надання державних гарантій та звільняти головних розпорядників бюджетних коштів від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за держгарантіями та вносити плату за надання держгарантій, а Державне агентство автомобільних доріг України – звільнити від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.

"Проте державні гарантії (без надання майнового забезпечення), у разі невиконання суб'єктом господарювання своїх зобов'язань, можна розглядати як відстрочену форму фінансування витрат Державним бюджетом України. Адже відомо, що частина кредитів під державні гарантії не повертається", - пояснює О.Тягнибок.

"Відверто корупційним і спрямованим на відмивання бюджетних коштів та коштів вкладників банку" вважає він закон "Про особливості діяльності санаційного банку". Основним завданям санаційного банку (на основі АТ "Родовід банк") буде купівля проблемних активів у комерційних банків. Тобто створюватиметься механізм, за якого з комерційних банків знімаються ризики й відповідальність за видачу кредитів, які завідомо не буде повернено (пов'язаним особам). По суті відповідальність за кредитами олігархів, наголошує О.Тягнибок, перекладається на плечі держави в особі санаційного банку та платників податків.

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо державного регулювання укладення та виконання угод)" відновлює діяльність Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, яка була припинена відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів".

Повноваження, які планується надати цій комісії, пояснює О.Тягнибок, виходять за межі її компетенції як консультативного (дорадчого) органу. Зокрема це стосується затвердження нею переліку конкурсної документації (зміни до ст. 7 Закону України "Про угоди про розподіл продукції") та покладення на неї обов'язку здійснення державного контролю за виконанням угоди про розподіл продукції.

"Може скластися враження, що така комісія спеціально комусь потрібна для полегшення проведення корупційних оборудок. Автор законопроекту – нардеп від Партії регіонів О.Онищенко, якій до обрання його до ВРУ обіймав посаду директора ТОВ "Надра Геоцентр" і який особисто зацікавлений в такій комісії для "кришування" свого газового бізнесу", - підсумовує лідер "Свободи".