Нашоукраїнець розповів, як ПР ледь не довела комуніста до інфаркту

"Наша Україна-Народна Самооборона" сподівається все ж таки призначити голову робочої групи з підготовки першого засідання парламенту зі свого складу.

Про це повідомив журналістам Руслан Князевич.

"Ми сподіваємося, що "регіони" все ж таки знайдуть гідну кандидатуру або з тих, хто присутній тут, або зі 175 депутатів свого списку", - сказав він.

Князевич наголосив, що НУНС не підтримає кандидатуру комуніста Валентина Матвєєва і закликав ПР відмовитись від ультиматумів у цьому питанні.

"Ми їх тиждень чекали, а вони прийшли й хочуть нас швидко нагнути. Цього не буде!", - запевнив нашоукраїнець.

Він також зазначив, що навіть для Матвєєва стало несподіванкою висунення його кандидатури.

"Я сидів поруч із Матвєєвим і точно бачив, що для нього це було несподіванкою. Він був заскочений цією інформацією і, коли засідання було закрите, він сказав: "Ви хоч попереджайте, бо в мене мало серце не зупинилося. Я уже стара хвора людина", - розповів Князевич.

"Я думаю, що з гуманної точки зору просто якось некоректно кволу стару людину пропонувати на таку відповідальну посаду", - зазначив він.

На питання, яким чином НУНС має намір працювати з опонентами в парламенті, якщо вже зараз виникають такі розбіжності, Князевич посміхнувся і сказав: "Конструктивно, в межах Конституції й законів України."

Українська правда