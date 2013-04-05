Мороз не виключає кровопролиття, якщо політики не зуміють домовитися

Про це йдеться у його листі до Президента Віктора Янукович, голови Верховної Ради Володимира Рибака, прем’єр-міністра Миколи Азарова, керівників фракцій парламенту, текст якого передано УНІАН.

Як підкреслив О.Мороз, “непрогнозованість політичних процесів небезпечна трагічними наслідками, громадянським протистоянням, кровопролиттям. Після того правих знайти не вдасться, переможців не буде. А найбільше лиха зазнають люди, громадяни України, турботою про яких присягаються всі політичні партії”.

Він зазначив, що “політичні події останніх днів, в т.ч. намагання провести роздільне засідання парламенту, демонструють для суспільства наявність політичної кризи”.

За словами О.Мороза, аналіз подій останнього часу переконує в тому, що організатори подій не здатні спрогнозувати їх наслідки, а вони можуть стати некерованими.

“Наприклад, взаємні погрози розпуском парламенту і достроковими виборами – яскраве підтвердження тупика. Вибори на мажоритарній основі (закон може бути прийнятий критикованим сьогодні способом) змінять докорінно склад парламенту. В ньому зникнуть деякі фракції, законодавчий орган стане абсолютно залежним від виконавчої влади. Це, до речі, один із наслідків домовленостей про зміст нинішнього виборчого закону між тими, хто відносить тепер себе до влади, і тими, хто вважає себе опозицією”, - йдеться в листі.

О.Мороз закликав політиків провести “між собою консультації, не чекаючи порадників з-за кордону”. За його словами, необхідно дотримуватися регламенту, припинити блокування трибуни парламенту, не застосовувати в дискусії образи, наклепи.

“Не сійте в суспільстві ворожнечі, її і так вистачає”, - наголошується в листі.

О.Мороз вважає за доцільне вести дискусію навколо засад внутрішньої і зовнішньої політики України, про економічні основи держави, соціальну політику, систему державного устрою, організацію управління, розвиток самоврядування, східно-західний вектор розвитку міжнародних стосунків, військову, екологічну, енергетичну безпеку.

На думку О.Мороза, останні події в парламенті є “справді антиконституційні». «Але практика підтверджує, що в Україні і незаконні рішення діють як нормативні”, - додав він.

Звертаючись до політиків, О.Мороз зазначив: “Сьогодні ситуація в політикумі тупикова, безперспективна для всіх. Переступіть через штучно побудовані перепони. Ви персонально відповідаєте за ситуацію в державі і суспільстві. Перекладати цю відповідальність на народ – безперспективно, легковажно і ризиковано”.