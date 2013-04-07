Тюремники вже випустили Луценка

Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України.

"Сьогодні всіх засуджених звільнено від відбування покарання, проведені необхідні розрахунки, роз’яснено права та надана необхідна всебічна допомога", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович підписав Указ про помилування шести засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.