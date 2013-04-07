Фюле привітав рішення Януковича помилувати Луценка

Про це комісар написав у своєму Twitter’i.

“Зрештою, дуже вітаю рішення Президента Януковича пробачити Ю.Луценка та Г.Філіпчука – перший, але важливий крок для вирішення питання вибіркового правосуддя”, - написав комісар.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування 6 засуджених, серед яких колишній міністр внутрішніх справ Ю.Луценко і колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук.