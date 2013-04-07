Фюле привітав рішення Януковича помилувати Луценка
12:10, 07 квітня 2013Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле привітав рішення Президента України Віктора Януковича про помилування колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Штефан Фюле вітає рішення Януковича пробачити Луценка
Про це комісар написав у своєму Twitter’i.
“Зрештою, дуже вітаю рішення Президента Януковича пробачити Ю.Луценка та Г.Філіпчука – перший, але важливий крок для вирішення питання вибіркового правосуддя”, - написав комісар.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування 6 засуджених, серед яких колишній міністр внутрішніх справ Ю.Луценко і колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук.
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