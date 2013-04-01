Янукович з дружиною показали доходи: 15 мільйонів гонорару і нове авто

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, згідно з декларацією, у 2012 році Президентом України отримано 774 тис. 877 грн доходу. Як проценти за банківським вкладом від фінансових установ отримано 4 млн 62 тис. 437 грн.

Також у 2012 році Президентові України від ТОВ «Друкарня «Новий світ» виплачено авторську винагороду в сумі 15 млн 551 тис. грн відповідно до умов видавничого договору, укладеного у 2011 році. З отриманої Главою держави суми винагороди до бюджету було сплачено 2 млн 643 тис. 674 грн податку на доходи фізичних осіб.

Із нерухомого майна Президентові України належать земельна ділянка площею 1,7688 га в Київській області з розташованим на ній житловим будинком площею 619,6 кв. м, квартира в місті Києві площею 239,4 кв. м і два машиномісця загальною площею 39,9 кв. м.

Витрати на утримання належного Главі держави майна у 2012 році склали 189 тис. 330 грн.

У 2012 році Президентом України перераховано 7 млн 432 тис. 400 грн благодійної допомоги дітям, які потребували невідкладної медичної допомоги.

Зокрема, у 2012 році на благодійні цілі В.Януковичем всього було перераховано 7 млн 432 тис. 400 грн.

Так, грошова допомога в сумі 160 тис. грн була перерахована Пузійчуку Віктору (с. Базар, Народицький р-н Житомирської обл.), 2010 року народження, на лікування вродженої вади серця. Хлопчик потребував термінової операції.

Грошова допомога у сумі 800 тис. грн перерахована Тарандюк Ані (Овруцький р-н Житомирської обл.), 2011 року народження, яка мала вроджену ваду - відсутність шару шкіри, і потребувала невідкладної операції і лікування за кордоном.

Грошова допомога в сумі 4 млн 682 тис. 400 грн перерахована Смиковському Олексію (Овруцький р-н Житомирської обл.), 2009 року народження, який має вроджену ваду головного мозку і потребує лікування за кордоном.

Грошова допомога в сумі 1 млн 790 тис. грн перерахована Лазаренко Вероніці (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), 2010 року народження, яка хвора на рак кісткового мозку.

Президент України за рахунок власних коштів оплатив свою частину вартості перельоту до м. Салоніки (Грецька Республіка) у сумі 66 тис. 542 грн під час відвідування Святої гори Афон.

За кошти Глави держави у 2012 році також придбано автомобіль Тоуоtа Sienna 2011 року випуску вартістю 370 тис. грн. Власником цієї машини є його дружина.

Отже, сума фінансових зобов'язань Президента України у 2012 році, крім витрат на утримання майна, склала 7 млн 868 тис. 942 грн.

На кінець 2012 року залишок коштів на банківських рахунках Глави держави становить 23 млн 881 тис. 320 грн.

Президент України володіє цінними паперами на загальну суму 6 тис. 772 грн.

Дружина Президента України у 2012 році отримала 19 тис. 219 грн пенсії і 5 тис. 281 грн процентів за банківським вкладом.

У власності дружини Глави держави знаходяться будинок площею 303,8 кв. м і земельні ділянки загальною площею 0,93 га, розташовані в Донецькій області. Також дружині належать автомобілі Honda Odissey 2009 року випуску та Тоуоtа Sienna 2011 року випуску.

Витрати на утримання належного їй майна у 2012 році становлять 29 тис. 73 грн.

На кінець 2012 року сума заощаджень дружини на банківських рахунках становила 184 тис. 476 грн, повідомляє прес-служба Президента Віктора Януковича.