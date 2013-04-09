«Свобода» заявляє про перемогу своїх кандидатів на львівських виборах

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», такими є дані паралельного підрахунку голосів, який проводив обласний виборчий штаб ВО "Свобода".

Зокрема, у виборчому окрузі №2 Львова «свободівець» Йосиф Ситник набрав 72% голосів, у 19-му виборчому окрузі (Бродівщина) Юрій Шаваров отримав 54,21%, у 20-му виборчому окрузі (Бродівщина) Роман Ковальчук набрав 71,73%, у 34-му виборчому окрузі (Кам’янка-Бузький район) Михайла Костюка підтримали 48,6% виборців.

У прес-службі нагадали, що 7 квітня відбулися проміжні вибори депутатів Львівської облради в одномандатних мажоритарних виборчих округах № 2 (місто Львів), № 19, 20 (Бродівський район), № 24 (Городоцький район), № 34 (Кам’янка-Бузький район), № 47 (Сколівський район), № 58 (Яворівський район).