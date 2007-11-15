Ще один нашоукраїнець публічно висловив претензії до угоди між БЮТ і НУ-НС

Народний депутат України від блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Віктор ТОПОЛОВ має суттєві зауваження до ряду пунктів угоди між БЮТ і НУ-НС.

Про це йдеться у заяві В.ТОПОЛОВА, переданій агентству УНІАН.

Зауваження стосуються тих пунктів угоди, “в яких закріплені нереалістичні обіцянки або ж питання, що носять популістський, декларативний і необгрунтований характер, або ж безпосередньо втручаються у сферу конституційної відповідальності Президента. Зокрема, мова йде про скасування з 1 січня 2008 року призову до Збройних Сил України, занадто швидку, не підкріплену економічними розрахунками обіцянку повернення знецінених вкладів громадян в радянському Ощадбанку, скасування інституту голів райдержадміністрацій, призначення керівництва НБУ і державних банків за партійним принципом”, йдеться у заяві.

На думку В.ТОПОЛОВА, “народні депутати мусять бути в першу чергу відповідальними перед виборцями і в угоді декларувати тільки реалістичні цілі”.

Тому він вважає, що суперечливі і нереалістичні положення коаліційної угоди потребують суттєвих коректив, і «тільки після ретельного опрацювання ці позиції можна буде вносити в остаточний варіант документа».

Також В.ТОПОЛОВ наголосив, що “ніколи не підписувався під нереальними планами і обіцянками”, і сподівається, що його заява буде сприйнята колегами по блоку і майбутній коаліції як заклик до серйозної дискусії щодо остаточного тексту коаліційної угоди, до тверезого аналізу зобов’язань перед виборцями”.

“Не можна давати невтілюваних надій, так само як не варто ще на початку спільної роботи e парламенті створювати проблемні зони”, - наголосив він.

Свою заяву В.ТОПОЛОВ назвав “публічною демонстрацією своєї особливої позиції щодо характеру і якості домовленостей між двома демократичними силами” і наголосив, що він висловлював цю позицію на засіданні президії партії “Народний Союз Наша Україна” перед тим, як підписував проект угоди про майбутню коаліцію.

Також він підкреслив, що офіційна угода про створення коаліції може бути підписана лише після того, коли Верховна Рада України 6-го скликання розпочне свою роботу і депутати складуть присягу згідно із законом.