Азаров знає, як реорганізувати ВР: ліквідувати та розділити

18:32, 15 листопада 2007
Політика
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Важливо, щоб усе працювало ефективно

Партія регіонів пропонує ряд комітетів у Верховній Раді шостого скликання ліквідувати, а частину – розділити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Партії регіонів, перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

М.АЗАРОВА обрано головою підгрупи Підготовчої групи, що займатиметься питаннями комітетів ВР.

Другу підгрупу - з підготовки порядку денного першого засідання парламенту - очолив Сергій САС (БЮТ), а третю підгрупу - щодо організаційно-технічного забезпечення роботи ВР - очолив представник КПУ Валентин МАТВЄЄВ.

За словами М.АЗАРОВА, Партія регіонів має свої напрацювання щодо кількості та предмету відання комітетів Верховної Ради. Він вважає, що зміни необхідні. «Що, в нас ефективно працювала попередня сесія, ефективно готувались законопроекти, ефективно вони реалізовувалися? Ні», - заявив він.

За словами представника Партії регіонів, це означає, що є недоліки в організації роботи парламенту, і в першу чергу – у недосконалій структурі комітетів парламенту.

Як сказав М.АЗАРОВ, деякі комітети необхідно об’єднати, а деякі – посилити. За його словами, має бути «сильний комітет – економічної політики». Він вважає за необхідне зробити все, щоб такий комітет ефективно співпрацював з Бюджетним комітетом та з Комітетом з питань фінансової політики.

На запитання журналістів, яку кількість комітетів ВР пропонує Партія регіонів, М.АЗАРОВ відповів, що це не має ніякого значення. За його словами, важливо, щоб вони працювали ефективно.

 

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