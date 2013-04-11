В УДАРі нарікають, що українці майже нічого не знають про переваги євроінтеграції

Народний депутат від фракції "УДАР" Ірина Геращенко переконана, що в Україні відсутня державна інформаційна політика в сфері євроінтеграції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", про це депутат заявила під час круглого столу «Угода про Асоціацію. Terra incognita?».

«Відсутність чітких і зрозумілих меседжів влади на підтримку інтеграції ставлять під сумнів щирість її євроінтеграційної риторики. Також це одна з причин недостатньої підтримки євровектору в суспільстві» - наголосила І.Геращенко.

Вона відзначає, що досі достатньо великий відсоток громадян України не визначилися, де б вони хотіли бачити майбутнє України. А кількість тих, хто підтримує євроінтеграцію, була б значно більшою, якби влада проводила відповідну інформаційну кампанію і «не спекулювала на темі зовнішньої політики і роз'яснювала вигоди країни від наближення до ЄС».

І.Геращенко також наголосила, що за попередньої влади приймалися держпрограми інформування населення, але визнала, що вони не були ідеальними.

Крім того, всі країни Східної Європи, що вступали до ЄС, проводили масштабні інформаційні кампанії і рекомендують Києву використати цей досвід, відзначила політик.

Вона вважає, що інформування населення про перспективи євроінтеграції - це завдання, в першу чергу, самої влади, яка «нерідко публічно виступає більшим адвокатом Митного союзу, аніж ЄС».

Водночас, І.Геращенко відзначає, що і опозиція має долучитися до активного промотування європейського вибору. «Це наше спільне завдання, де потрібно шукати консенсус. До інформаційної програми мають активно долучитися ЗМІ, оскільки, в першу чергу, ця програма має бути розрахована на широку аудиторію, на звичайних українців, які й досі мало обізнані про ЄС, його базові цінності» - вважає вона.