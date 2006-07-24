Росія на вісім днів позбудеться туркменського газу

Туркменія з 25 липня на вісім днів припиняє постачання газу в Росію, повідомляє Міністерство нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів країни.

Як передає РІА «Новости», в прес-релізі відомства наголошується, що "у зв`язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі Довлетабат-Дерялик-Європа (Середня Азія-Центр-IV, САЦ-IV), який проходить по території Узбекистану і Казахстану, з 25 липня 2006 року терміном на вісім днів повністю припиняється подача туркменського природного газу газопроводом САЦ-IV".

Таким чином, загальний експортний обсяг газу з Туркменії скоротиться на 75-80 млн. кубометрів за добу.