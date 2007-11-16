Кириленко готує Тимошенко сюрприз і просить не робити трагедії

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає можливості внесення змін до коаліційної угоди.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода”.

“Думаю, зміни будуть. І вони як мінімум стосуватимуться питань, пов’язаних із термінами переходу на професійну армію”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

“Але я не сприймав би це як якісь трагічні речі. Навколо тексту угоди значно більше ажіотажу, ніж конкретних складнощів”, - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

“Будь-які зміни до тексту угоди не стануть на заваді створенню коаліції, - наголосив він. - І в чому я точно переконаний, так це в тому, що питання переходу на контрактну армію не може бути яблуком розбрату між демократичними силами”.

Раніше голова Політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляв, що коаліційна угода між БЮТ та НУ-НС не підлягатиме ревізії.