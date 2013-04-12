Азаров: Україна ніколи не вводитиме візовий режим із Росією

Україна ніколи не буде запроваджувати візовий режим з Росією, заявляє прем'єр-міністр Микола Азаров.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав під час міжнародного круглого столу "Міжпартійне співробітництво в рамках СНД".

"Нас об'єднує велика кількість людських і родинних зв'язків. За статистикою, в Україні 15 мільйонів громадян мають родичів у Росії. І тому ми ніколи не будемо вводити візовий режим з РФ", - сказав М.Азаров.