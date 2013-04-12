Азаров: Україна ніколи не вводитиме візовий режим із Росією
17:55, 12 квітня 2013Політика
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Україна ніколи не буде запроваджувати візовий режим з Росією, - каже Азаров.
Азаров каже: родинні зв'язки - понад усе
Україна ніколи не буде запроваджувати візовий режим з Росією, заявляє прем'єр-міністр Микола Азаров.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав під час міжнародного круглого столу "Міжпартійне співробітництво в рамках СНД".
"Нас об'єднує велика кількість людських і родинних зв'язків. За статистикою, в Україні 15 мільйонів громадян мають родичів у Росії. І тому ми ніколи не будемо вводити візовий режим з РФ", - сказав М.Азаров.
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