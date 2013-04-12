Азаров: Україна готова будувати літак Ан-70 самостійно - без Росії

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ з посиланням на заяву прем'єр-міністра Миколи Азарова, зроблену під час міжнародного круглого столу «Міжпартійне співробітництво в рамках СНД».

«Ми домовилися про відновлення співробітництва за проектом Ан-70 і почали працювати. Зараз окремі російські чиновники заявляють про те, що вони самі мають намір створювати військово-транспортний літак. Україна в таких умовах буде вимушена продовжувати роботи, нести витрати, але ми створимо цей літак. Він зараз проходить льотні випробування. Це остання стадія розробки цього літака», - цитує департамент Секретаріату КМУ главу уряду України.

При цьому М.Азаров звернув увагу, що Україна зможе довести Ан-70 до серійного виробництва.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа заявив на авіасалоні в Ріо-де-Жанейро на початку квітня 2013 року, що випробування Ан-70 припинено внаслідок затягування робіт зі сторони одного з двох замовників – Міністерства оборони Росії.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2013 року державне підприємство «Антонов» передало Міністерству оборони України військово-транспортний літак Ан-70, що пройшов усі необхідні випробування в рамках виконання контракту між держпідприємством і Міноборони. Дослідний екземпляр Ан-70 виконав близько 670 польотів загальною тривалістю понад 710 годин, зокрема 30 випробувальних польотів загальною тривалістю близько 50 годин, проведених після глибокої модернізації.

Міністр оборони України Павло Лебедєв у лютому заявляв, що Міністерство оборони України зацікавлене в завершенні будівництва літака Ан-70 і прийнятті його на озброєння українською армією. При цьому він зазначив, що мова про передачу Ан-70 російській стороні не йшла.

Нагадаємо також, що наприкінці 2012 року Д.Ківа заявляв, що створення серійного виробництва літаків Ан-70 можливе в рамках договору про кооперацію з Російською Федерацією. Щоб розвернути в Україні серійне виробництво з кооперації - із залученням сучасних технологій - необхідно близько 100-150 млн доларів.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу й доставляти її на малопідготовані грунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахунками, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.

Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.