У НУ-НС припасли ще один сюрприз для Тимошенко

26 листопада відбудеться Політична рада Народного Союзу «Наша Україна». Таке рішення було ухвалено під час засідання Президії партії, повідомляє прес-служба НСНУ.

На порядок денний Ради партії винесено питання про коаліцію демократичних сил та створення єдиної партії. Рада партії також планує обговорити підсумки дострокових парламентських виборів.

Під час зібрання члени Президії також заслухали звіт членів Робочої групи із питань підготовки роботи Верховної Ради шостого скликання.

Нагадаємо, що раніше лідер Нашої України В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляв, що НУ-НС налаштований на те, щоб в перший день роботи парламенту була створена коаліція демократичних сил.

День першого засідання ВР призначений на 23 листопада.