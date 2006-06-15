Частина соціалістів примкне до коаліції за участю Регіонів?

Перший секретар Політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає, що частина народних депутатів – членів фракції СПУ можуть увійти до парламентської коаліції за участю Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, заявивши, що сам особисто і «не менше 17 депутатів від СПУ не поставлять свій підпис під коаліцією з Партією регіонів».

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ висловив сподівання, що перебільшує.

За його словами, завтра на засіданні Політради СПУ прийматиметься рішення про позицію СПУ стосовно коаліції.

Як сказав Й.ВІНСЬКИЙ, він «на 99% переконаний, що рішення буде таким, що якщо не буде створена коаліція між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ, то соціалісти перейдуть в опозицію».

За його словами, у Соцпартії є люди, в яких «з’явилися певні мотивації до прийняття іншої позиції». Він наголосив, що його позиція збігається із позицією лідера СПУ Олександра МОРОЗА.

На переконання Й.ВІНСЬКОГО, не може бути ніякої коаліції між СПУ та Партією регіонів.