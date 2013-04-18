У Києві відкрилася виставка «Голодомор 1946-1947 років»

У заході, що відбувся у Меморіалі пам'яті жертв голодоморів в Україні, взяли участь лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, депутати-націоналісти Олексій Кайда, Ігор Янків, Юрій Бублик, Анатолій Вітів, Ігор Сабій, повідомили УНІАН у «Свободі».

Експозиція містить факсимільні копії документів, які свідчать про штучний характер голоду, а також десять плакатів, що ілюструють причини голодомору 1946-47 рр., розповідають про авторів злочину на чолі зі Сталіним; на плакатах позначено території, куди відправляли зерно, відібране в українців, конкретизовано географію голодомору й механізм його впровадження; показано становище українських селян і їхнє намагання врятуватися, зазначено втрати України від голодомору 1946-47 років, зазначається в повідомленні.

Також у рамках виставки відбувається демонстрація короткометражного документального фільму, створеного на основі документів та історичних хронік.

Автори виставки наголошують, що кількість жертв голоду 1946-47 років становила не менше 2 млн українців.

Захід розпочався із запалення свічок, які учасники розташували на великому металевому хресті в центрі меморіалу. Молитву виконав фольклорний ансамбль «Божичі».

О.Тягнибок під час відкриття виставки підкреслив, що «минулого століття наша нація пережила три великих голодомори: 1921-22, 1932-33 і 1946-47 років. За ці роки було винищено близько десяти мільйонів українців. Жодна нація не пережили подібного. Хто пережив бодай щось схоже до голодоморів в Україні – ті країни культивують національну пам'ять і будують на тому державну політику. У нас же все спотворено. Однак я вірю, що справедливість буде відновлено, в тому числі й історичну. Нам необхідно збирати й поширювати інформацію про цю трагедію і передавати її нашим дітям».