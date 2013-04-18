ВР звільнила голову Верховного суду України

Верховна Рада України звільнила Петра Пилипчука з посади судді Верховного Суду України у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 народних депутатів із 351, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2012 року стало відомо, що голова Верховного Суду України П.Пилипчук написав заяву про відставку у зв’язку з досягненням пенсійного віку.

25 вересня Вища рада юстиції рекомендувала Верховній Раді України звільнити П.Пилипчука з посади судді Верховного Суду України.

Оскільки головою ВСУ може бути тільки суддя ВСУ, то відповідно, у разі ухвалення рішення Верховною Радою, П.Пилипчука буде звільнено і з посади голови ВСУ.