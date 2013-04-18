Регіонал вимагає від Яценюка вибачень за звинувачення у кнопкодавстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Медяник сказав під час брифінгу після засідання ВР.

«Сьогодні Арсенієм Петровичем (Яценюком) було назване з трибуни Верховної Ради моє прізвище, і він звинуватив, що я нібито займаюся «кнопкодавством» і натискаю одночасно дві-три кнопки», – сказав В.Медяник і додав, що при цьому А.Яценюк надав фотодокази.

Проте, за словами В.Медяника, хоча на цих фото дійсно видно його спину, але не видно навіть, щоб він натискав хоча б одну кнопку.

«Скажу більше, в цьому костюмі я був учора», – додав він.

«Я прошу Арсенія Петровича особисто, якщо у вас такі докази і немає інших, – вибачитися перед міною особисто за те, що ви звинуватили мене з трибуни Верховної Ради, що я займаюся «кнопкодавством», – сказав він.

Крім того, В.Медяник зауважив, що просив голову ВР надати йому слово для виступу після звинувачень від А.Яценюка, проте слово не було надано, тому що опозиція заблокувала трибуну.

Також на запитання журналістів, чи може ця ситуація дійти до суду, В.Медяник сказав, що якщо потрібно буде, «то я дійду і до суду».

В.Медяник також повідомив, що завтра оприлюднять фото, на яких видно, що депутати від опозиції голосують за себе та своїх колег.

«Навіть, якщо це у нас є, ми не зриваємо через це роботу ВР», – сказав він.

В.Медяник також зауважив, що депутати від опозиції, які на сьогодні бігають по залу ВР з телефонами і фотоапаратами, мають визначитися для себе: їх обирали як депутатів, чи як фотографів.