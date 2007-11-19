Американці заступилися за Януковича

Вибух на шахті в Донецьку, який забрав життя десятків гірників, став зразком «смертельної» добувної промисловості часів Радянського союзу. Як пише газета The Washington Post, незважаючи на те, що президент країни Віктор Ющенко звинувачує в тому, що сталося недостатні зусилля прем`єр-міністра країни Віктора Януковича в спробі перетворити добувну промисловість, причину треба шукати в застарілій конструкції багатьох шахт радянського періоду.

Газета.ру