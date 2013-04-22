Комуністи вирішили «воскресити» Леніна у двох областях

10:33, 22 квітня 2013
Політика
1183 0

У Запорізькій та Вінницькій областях сьогодні відкриють пам'ятники Володимиру Леніну.

У Запорізькій та Вінницькій областях сьогодні відкриють пам`ятники Леніну / Фото : poltava.pl.ua

Про це повідомляють прес-служби Запорізького та Вінницького обкомів Комуністичної партії України.

Згідно з повідомленням, у селі Веселянка Запорізького району пам’ятник буде встановлено за рішенням сільської ради.

На тему: Колона з портретом Сталіна на чолі пройшла вулицями Харкова (фото)

У місті Жмеринка на Вінниччині відкриють відреставрований пам’ятник В.Леніну.

Як відомо, сьогодні - 143-тя річниця від дня народження В.Леніна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter