Комуністи вирішили «воскресити» Леніна у двох областях
10:33, 22 квітня 2013Політика
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У Запорізькій та Вінницькій областях сьогодні відкриють пам'ятники Володимиру Леніну.
У Запорізькій та Вінницькій областях сьогодні відкриють пам'ятники Леніну / Фото : poltava.pl.ua
Про це повідомляють прес-служби Запорізького та Вінницького обкомів Комуністичної партії України.
Згідно з повідомленням, у селі Веселянка Запорізького району пам’ятник буде встановлено за рішенням сільської ради.
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У місті Жмеринка на Вінниччині відкриють відреставрований пам’ятник В.Леніну.
Як відомо, сьогодні - 143-тя річниця від дня народження В.Леніна.
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