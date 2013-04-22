Комуністи вирішили «воскресити» Леніна у двох областях

Про це повідомляють прес-служби Запорізького та Вінницького обкомів Комуністичної партії України.

Згідно з повідомленням, у селі Веселянка Запорізького району пам’ятник буде встановлено за рішенням сільської ради.

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У місті Жмеринка на Вінниччині відкриють відреставрований пам’ятник В.Леніну.

Як відомо, сьогодні - 143-тя річниця від дня народження В.Леніна.